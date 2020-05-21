أمير دولة قطر يهنئ الرئيس تبون بعيد الفطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر السعيد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون عصر اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري المزيد من الرخاء والازدهار.

وفي ردّه، شكر السيد الرئيس سمو أمير دولة قطر وهنأه بدوره بعيد الفطر المبارك, داعيا المولى جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن البركات".