كورونا : 2200 فنان يستفيدون من مساعدة مالية من الديوان الوطني لحقوق المؤلف

21/05/2020 - 18:23

تحصل أزيد من 2200 فنان على مساعدة مالية عقب تعليق كل نشاطاتهم بسبب وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به بيان للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أن "هذه العملية لا تزال متواصلة".

وحسب الديوان، تم إحصاء ما يزيد عن 5517 فنان مسجل في إطار هذه العملية التي كانت قد أعلنت عنها وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بداية شهر أفريل، حيث تحصل 2217 فنان على مساعدة مالية بين 28 أفريل و 17 ماي.

وشدد الديوان على ضرورة "إطلاق دراسة و مراجعة الملفات التي تتماشى مع لوائح الديوان و القوانين التي تنظم القطاع"، مطمئنا أن "كل الملفات سيتم معالجتها في اقرب الآجال".

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ثقافة وفنون

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