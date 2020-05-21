رئيس الجمهورية يتلقى تهاني رؤساء دول وأمراء بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبادل رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، خلال محادثات هاتفية اليوم الخميس، التهاني مع رؤساء وأمراء دول بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وفي هذا الصدد أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، السيد قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك و تمنى له موفور الصحة و السعادة و للشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم و الازدهار و الاستقرار، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم، مكالمة هاتفية مع شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك و تمنى له موفور الصحة و السعادة و للشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم و الازدهار و الاستقرار".

و اضاف المصدر، أن الرئيسين "استعرضا بهذه المناسبة تطور العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، و تبادلا المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحد من تفشي جائحة كورونا".

و بهذا الصدد، استحسن الرئيسان "فكرة ضم الطاقات العلمية في مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي يؤسس لهذه الغاية ويوضع تحت اشرافهما المباشر"، يشير بيان رئاسة الجمهورية.

﻿الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المالي ويجدد له وقوف الجزائر إلى جانب دولة مالي

كما تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم ، مكالمة هاتفية ودية من نظيره المالي، السيد ابراهيم بوبكر كايتا، بلغه فيها تهانيه بعيد الفطر المبارك، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري بالمزيد من الرخاء والازدهار، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية ودية عصر اليوم من رئيس جمهورية مالي، السيد ابراهيم بوبكر كايتا، بلغه فيها تهانيه بعيد الفطر المبارك، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، و للشعب الجزائري بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وقد بادله السيد الرئيس التهاني والتمنيات، مجددا له وقوف الجزائر إلى جانب دولة مالي لحماية وحدتها واستقرارها.

وبالمناسبة، عبر الرئيسان أثناء هذه المكالمة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين، واتفقا على عقد لقاء قمة بينهما قريبا".

﻿الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني

وفي ذات السياق ، تلقى رئيس الجمهورية، ، اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بلغه خلالها تهانيه الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنياته للشعب الجزائري بدوام الازدهار والتقدم ، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :"تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم مكالمة هاتفية من أخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بلغه خلالها تهانيه الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنياته للشعب الجزائري بدوام الازدهار والتقدم".

من جانبه، شكر الرئيس تبون نظيره الموريتاني، متمنيا له "موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق المزيد من الرخاء والازدهار".

وبهذه المناسبة، تبادل الرئيسان "المعلومات حول الحالة الصحية في بلديهما، وسجلا ارتياحهما للنتائج التي تحققت في التصدي لتفشي جائحة كورونا"، يضيف البيان.

﻿ الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر بمناسبة عيد الفطر

وتلقى رئيس الجمهورية، كذلك ، عصر اليوم ، مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون عصر اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري المزيد من الرخاء والازدهار.

وفي رده، شكر السيد الرئيس سمو أمير دولة قطر وهنأه بدوره بعيد الفطر المبارك، داعيا المولى جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن البركات".

