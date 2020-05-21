الجيش الوطني الشعبي يدمّر 10مخابئ للجماعات الإرهابية في كل من جيجل وتبسة

﻿ جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني ، اليوم الخميس ، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت ، أمس الأربعاء، عشرة (10) مخابئ للجماعات الإرهابية في كل من ولايتي جيجل وتبسة.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 مايو 2020 خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة برج الطهر، دائرة الشقفة بولاية جيجل/ن.ع.5 ، أربع (04) مخابئ للجماعات الإرهابية وضبطت نظارة (01) ميدان ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية و(07) حواسيب بالإضافة إلى معدات ولواحق الإعلام الآلي وأغراض أخرى، في حين دمرت مفرزة أخرى (06) مخابئ للجماعات الإرهابية ببئر العاتر، ولاية تبسة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، شخصين (02) وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع و(03) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ببشار (28) طنا من مادة الفرينة الموجهة للمضاربة.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، (03) مهربين كانوا على متن مركبة (01) سياحية محملة بـ(2000) علبة من السجائر.

و ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني من جهة أخرى، (30،615) كيلوغراما من الكيف المعالج بباتنة (الناحية العسكرية الخامسة)، في حين أوقف حراس الحدود تاجر (01) مخدرات بحوزته (8640) قرص مهلوس بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة).

وحسب ذات المصدر فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ(68) شخصا بكل من الشلف (الناحية العسكرية الأولى ووهران وعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية) .