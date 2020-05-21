سيدي عمار بعنابة : وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق حول حادثة وفاة شخص متأثرا بمقذوف

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بولاية عنابة بفتح تحقيق ابتدائي لتحديد المسؤوليات بعد حادثة وفاة شخص متأثرا بمقذوف على المستوى الصدر، حسب ما ورد اليوم الخميس في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، محمد أنور طرابلسي.

كما أمر وكيل الجمهورية بتشريح جثة المتوفي، حسب ذات البيان الذي أوضح بأنه عقب تدخل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن سيدى عمار (دائرة اختصاص محكمة الحجار) لتوقيف المدعو ع .

ر المشتبه به في قضية ترويج المخدرات تعرض أفراد ذات الفرقة لمقاومة عنيفة من لدن والدي المشتبه به و كذا شباب الحي باستعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة مما دفع بعناصر الأمن إلى استعمال أسلحتهم لتفريق المحتجين بواسطة رصاص مطاطي.

وأصيب خلال هذه الحادثة والد المشتبه به بمقذوف على مستوى الصدر و توفي أثناء نقله إلى المستشفى، وفقا للبيان.

وفور ورود المعلومات بشأن هذه القضية إلى النيابة بمحكمة الحجار تنقل وكيل الجمهورية إلى المستشفى لمعاينة الجثة و الاستفسار عن ظروف وملابسات القضية، حسب ما ذكره البيان.