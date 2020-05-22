رئيس الحكومة الصينية يعلن عن "نجاح كبير" في مكافحة فيروس كورونا

أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني (الحكومة)، لي كي تشيانغ، في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، أن الصين حققت "نجاحا وإنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ظهر في وهان بنهاية 2019.

وقال تشيانغ، خلال تقديم تقرير عمل الحكومة إلى الهيئة التشريعية الوطنية، "نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن".

وأضاف "حققنا انتصارا حاسما" في الدفاع عن مقاطعة هوبي وحاضرتها ووهان اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر.

وأكد أن الصين لن تدخر جهدا في عملها المنتظم للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته، ولن تضيع أي وقت في دفع أجندتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه سيتم تعزيز تطوير نظام الصحة العامة، وأنظمة الإبلاغ المباشر والتحذير المبكر فيما يتعلق بالأمراض المعدية، وزيادة الإنفاق على تكنولوجيات اللقاحات والأدوية والفحص السريع، وزيادة المختبرات المتنقلة وتعزيز إمدادات مواد الطوارئ وغيرها.

وتابع أنه في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد وهناك مهمة هائلة لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وقال "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة أن الصين على استعداد للعمل مع الدول الأخرى لتعزيز التعاون الدولي بشأن مكافحة الوباء.

وأشار إلى أنه في مواجهة التحديات العالمية التي تشمل أزمة الصحة العامة والركود الاقتصادي الحاد، يتعين على جميع الدول العمل مع بعضها البعض.

واستطاعت الصين السيطرة بشكل كبير على تفشي فيروس كورونا والحد من عدد الإصابات، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم، وذلك بعد إغلاق البلاد أواخر يناير ردا على تفشي الوباء.