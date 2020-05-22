حكومة الوفاق : قررنا تحرير كامل التراب الليبي وإنهاء الانقلاب

أعلنت حكومة الوفاق الليبية أنها "تستهدف بسط السيطرة على كامل البلاد حتى تتمكن من إدارة العملية السياسية مع الأطراف المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية" ، حسبما ذكرته مصادر إعلامية اليوم الجمعة.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في بيان يوم أمس الخميس، أن حكومة الوفاق لن "تتخلى عن أهداف إنهاء التمرد والانقلاب، ومحاربة الإرهاب بكل صوره"، مشددا على أن القيادة السياسية والعسكرية "حسمت أمرها"، وقررت "تحرير كامل التراب الليبي.

ودعت خارجية الوفاق "إخواننا في الوطن للالتحاق بالدولة، سواء في المنطقة الشرقية أو باقي ربوع ليبيا، وأن نتجه إلى بناء دولة مدنية تحافظ على سيادتها وأمنها وسيادة وأمن جيرانها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، دخول "قوات الوفاق" إلى بلدة الأصابعة المحاذية لمدينة غريان، والسيطرة على منطقة جندوبة، فيما أعلنت حكومة الوفاق الاثنين الماضي، السيطرة على قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس).

وكان رئيس أركان القوات الجوية في جيش حكومة الوفاق، صقر الجروشي ، قال إن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.