إيران: سنرد بحسم على أي خطأ أمريكي في أي مكان بالعالم ضد مصالحنا

أعلنت إيران اليوم الجمعة أن أي خطأ أمريكي في أي مكان بالعالم ضد المصالح الإيرانية سيواجه ردا حاسما، حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري قوله "نمتلك إشرافا معلوماتيا دائما على أوضاع وتحركات الأعداء ومنها الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة وخارجها".

وأضاف باقري : "أي خطأ في حسابات الأمريكيين في أي مكان بالعالم ضد المصالح الإيرانية سيواجه ردا حاسما من قبلنا".

وتابع بقوله : "إن إيران لن تسمح لأي أحد باستعراض عضلاته وإثارة فتن جديدة تستهدف أمنها واستقلالها ووحدة أراضيها. "

وبرز توتر منذ إبريل الماضي بين إيران والولايات المتحدة، حيث تبادل الجانبان اتهامات بالتحرش بسفن كل منهما للآخر في مياه الخليج.

وأعلن البيت الأبيض قبل أسبوع أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحن إيران الوقود إلى فنزويلا، وذلك بناء على تقارير إعلامية تفيد بأن ناقلات وقود إيرانية أبحرت إلى فنزويلا لمساعدة تخفيف ندرة الوقود الحادة لدى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي يوم الأربعاء الماضي إن طهران سترد بحزم على أي عرقلة من قبل الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن قوة من الجيش الفنزويلي سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى بلاده بمجرد دخولها إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلاد.