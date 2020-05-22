عدة دول إسلامية من بينها السعودية تعلن غدا السبت يوما مكملا لشهر رمضان الكريم

أعلنت عدة دول إسلامية من بينها السعودية غدا السبت يوما مكملا لشهر رمضان الكريم و أن يوم الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت كل من السعودية و الإمارات والكويت وقطر وفلسطين ، أن غدا السبت مكملا لرمضان وان الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤية هلال شوال اليوم الجمعة.

وقبل ذلك وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.