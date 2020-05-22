كورونا : بن بوزيد يدعو لجعل يوم العيد مناسبة لإكتساب سلوكات صحيحة في استعمال القناع الواقي

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن "تكريس إلزامية حمل القناع الواقي أو الحاجز اثبت نجاعته في منع انتقال الفيروس داعيا إلى جعل من عيد الفطر المبارك مناسبة لإكتساب سلوكات صحيحة في مجال الوقاية .

وأوضح البروفسور بن بوزيد على هامش عرض الحصيلة اليومية لتفشي فيروس كورونا أن "تكريس إلزامية حمل القناع الواقي أو الحاجز اثبت نجاعته في منع انتقال الفيروس موضحا بأن "مثل هذه الإستراتيجية وهذه القرارات المهمة نعلق عليها أملا كبيرة للتخفيف من الجائحة والحد من أثرها على المواطن".

وأشار من جهة أخرى إلى تخصيص كمية معتبرة من الأقنعة الواقعة توزع حسب عدد السكان ونسبة انتشار الوباء حيث سيكلف بهذه المهمة الولاة قبل وخلال أيام العيد بعدما تم اقتنائها من الصيدلية المركزية للمستشفيات وتزويد الصيدليات الخاصة بالعدد الكافي من الأقنعة الواقية".

و دعا وزير الصحة جميع المواطنين أن "يجعلوا من يوم العيد يوما حقيقيا للتحدي والقضاء على هذا الوباء واكتساب سلوكات صحيحة وسليمة في مجال الوقاية والنظافة في استعمال القناع الواقي .

وأشار ذات المسؤول إلى أنه وفي إطار توصيات اللجنة العلمية التي قامت بتحليل المعطيات الأخيرة لتطور هذا الفيروس لاسيما تلك المؤشرات الإيجابية المتمثلة في انخفاض حالات الوفيات وارتفاع حالات الشفاء وتراجع حالات المصابين الخاضعين لأجهزة التنفس الإصطناعي قررت الحكومة اعتماد تدابير تكميلية لتعزيز الوقاية يومي عيد الفطر المبارك لتفادي الحشود والتجمعات ".

و تتمثل هذه التدابير حسبه "في تطبيق حجر منزلي على جميع الولايات من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الأول للعيد الموالي له وذلك بتعليق حركة المرور بما في ذلك السيارات والدراجات والدراجات النارية بالولايات".