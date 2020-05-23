ارتفاع عدد قتلى حادث تحطم طائرة الركاب الباكستانية إلى 97 شخصا

أكدت وزارة الصحة الباكستانية هذا السبت ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب أمس الجمعة فوق حي سكني في مدينة /كراتشي/ إلى 97 شخصا لقوا حتفهم فيما نجا شخصين فقط من الحادث.

وكانت وكالة الأنباء الباكستانية قد أعلنت أمس عن تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية في مدينة /كراتشي/ وعلى متنها 99 راكبا، وقالت إن الطائرة كانت قادمة من مدينة /لاهور/ وتحطمت بالقرب من مطار /كراتشي/ الدولي بسبب عطل فني مضيفة أن الطائرة سقطت في منطقة سكنية وهرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ والإدارة المدنية إلى مكان الحادث لبدء جهود الإنقاذ والإغاثة.

هذا واعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان،امس بإجراء تحقيق فوري في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.