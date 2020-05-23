اتصالات الجزائر: مكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت خلال عيد الفطر

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم السبت في بيان لها أن المكالمات من الثابت نحو الثابت خلال يومي عيد الفطر المبارك (الاحد والاثنين) ستكون مجانية وغير محدودة.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني والتبريكات لكل الجزائريين مع أطيب تمنياتها لهم بمزيد من السعادة والازدهار وتدعو زبائنها إلى التمتع بمجانية المكالمات غير المحدودة من الثابت نحو الثابت خلال يومي العيد".

كما تتيح اتصالات الجزائر إمكانية تعبئة حسابات الأنترنت "عن بعد وبكل أمان باستعمال الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة +الذهبية+ أو البطاقة البنكية CIB عبر فضاء الزبون https://ec.at.dz أو التطبيق المحمول أو باستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.

وأضاف البيان أنه "يتسنى للزبائن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL و Idoom Fibre في أي وقت تفعيل تسبيق 96 ساعة أنترنت (أي 04 أيام) عوض 36 ساعة بفضل خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly.

الجدير بالتذكير أن هذه الخدمة متاحة عن طريق تشكيل الرقم 1500 واختيار التعبئة الاحتياطية Idoomly في قائمة خدمات Idoom ADSL".

و خلص نفس المصدر الى أنه لمزيد من المعلومات تدعو اتصالات الجزائر زبائنها إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو زيارة الموقع الالكتروني لاتصالات الجزائر www.algerietelecom.dz