فيروس كورونا : 195 إصابة جديدة و 170حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 195 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات جديدة، فيما تماثل 170 مريض للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8113 أي بنسبة تقدر ب18 حالة لكل مئة ألف ساكن، مشيرا إلى أن 431 حالة سلبية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

و فيما يتعلق بالعدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 4426 من بينها 170 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور فورار الى أن إجمالي الوفيات بلغ 592 حالة، مضيفا أن الوفيات الجديدة سجلت بالبليدة (حالتان) و وهران (حالتان) وسطيف (حالتان) و الجزائر العاصمة (1) وبجاية (1) وتيبازة (1) وباتنة (1).

و يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وكمؤشر إيجابي، أشار الدكتور فورار إلى أن 28 ولاية سجلت بها نسبة الحالات أقل من النسبة الوطنية لكل 100.000 نسمة وأن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة، مبرزا أن ولايات الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وتيبازة وأدرار سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما يعادل 52 بالمئة من العدد الاجمالي للحالات.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 14059 وتشمل الحالات المؤكدة حسب التحليل المخبري والمحتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 25 مريضا حاليا في العناية المركزة.

في الأخير، جدد الدكتور فورار التأكيد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من خلال احترام شروط النظافة والتباعد الاجتماعي و الحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع في كل الظروف من طرف الجميع.