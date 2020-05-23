كورونا: 5 ملايين حالة إصابة على مستوى العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة مؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" على مستوى العالم حتى صباح اليوم.

ووفقا لأحدث الأرقام التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 5061476 حالة إصابة مؤكدة، من بينهم 331.475 حالة وفاة.

وفي الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من المرض، تم تسجيل 1547973 حالة إصابة مؤكدة و92923 حالة وفاة من 20 يناير إلى الساعة 9:32 صباحا بتوقيت وسط أوروبا اليوم 23 ماي .

وسجلت روسيا، ثاني الدول الأشد تضررا، 326448 حالة إصابة مؤكدة و3249 حالة وفاة في الفترة من 31 جانفي إلى 23 ماي.

وسجلت البرازيل، ثالث دولة في قائمة الحالات المؤكدة، 310087 حالة إصابة و20047 حالة وفاة من 26 فيفري إلى 23 ماي.

وتأتي بعد ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا.

حيث سجل البلدان 250912 و233037 حالة إصابة مؤكدة على التوالي في الفترة من 31 يناير وحتى اليوم، وإجمالي 36042 و27940 حالة وفاة على التوالي.

وفي إيطاليا، تم تسجيل 228006 حالة إصابة مؤكدة و32486 حالة وفاة في الفترة من 29 جانفي حتى اليوم السبت.