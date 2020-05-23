الجلفة : فتح تحقيق وبائي بعد إصابة 10 حالات بتسمم غذائي

تم فتح بولاية الجلفة تحقيق وبائي بعدما استقبلت المصالح الطبية 10 حالات مصابة بأعراض تسمم غذائي، حسب ما علم اليوم السبت من مصادر استشفائية.

وأكد القائمون على قطاع الصحة بالولاية بأن "استعجالات مستشفى المجاهد محاد عبد القادر كانت قد استقبلت ليلة الجمعة إلى السبت 10 حالات مرضية، لأشخاص مصابين بأعراض تسمم غذائي وقد تم تقديم لهؤلاء الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة".

وأضاف - ذات المسؤول - أن مصلحة الوقاية فتحت تحقيقا وبائيا للوقوف على مسببات هذا التسمم الغذائي المفترض الذي يجهل مصدره لحد الآن.