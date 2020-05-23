الداخلية تنفي ما ورد في إحدى الصحف حول حدوث أعمال شغب بعنابة

﻿نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت في بيان لها، "نفيا قاطعا"، حدوث أعمال شغب بعناية، مؤكدة أن الولاية "سادها الهدوء التام".

وجاء في البيان "تبعا للمقال الوارد بإحدى الجرائد اليومية في نسختها الصادرة لنهار اليوم السبت 23 ماي 2020 تحت عنوان "ليلة شغب في عنابة" مرفوقة بصورة تبيانية، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنفي نفيا قاطعا ما تداولته هذه الجريدة وتؤكد ان هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة حيث ساد الولاية الهدوء التام".

و أضاف المصدر ذاته أنه فيما "يخص الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء 20 ماي 2020 فقد تم اصدار بيان توضيحي في حينه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وهي محل متابعة قضائية من طرف المصالح القضائية المختصة".