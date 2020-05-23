ليبيا: قوات حكومة الوفاق تحكم سيطرتها على معسكر "الصواريخ" جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، سيطرته على معسكر "الصواريخ" وعمارات "الخلاطات" و استراحة "الحمراء"، جنوبي العاصمة طرابلس (غرب)، بعد ساعات من إحكام قبضته على معسكري "اليرموك" و"حمزة"، حسبما أوردته تقارير إخبارية.

ونقلت مصادر إعلامية عن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، قوله أن قواتهم أحكمت سيطرتها على معسكر "الصواريخ" وعمارات "الخلاطات" واستراحة "الحمراء"، جنوبي طرابلس، بشكل كامل.

وأضاف المجعي، أن قوات الجيش الليبي اتجهت نحو منطقة "قصر بن غشير"، جنوبي طرابلس، مشيرا إلى أن "قوات المشير خليفة حفتر، فرت أمام تقدم القوات الحكومية باتجاه مناطق جنوب العاصمة".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على إعلان الجيش الليبي سيطرته على معسكري "اليرموك" و"حمزة" في محور المشروع، جنوبي طرابلس.

ووفق تصريحات المجعي في وقت سابق، فإن معسكر "اليرموك" من أكبر المقار الأمنية العسكرية التي كانت خاضعة لسيطرة قوات حفتر.

وتشن قوات المشير حفتر منذ 4 أفريل 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا؛ مما أسقط قتلى ومصابين بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل قوات المشير حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).