فرع مجمع "جيكا للاسمنت" بباتنة يتحصل على شهادتين دوليتين للمطابقة

تحصلت شركة الاسمنت لعين التوتة (باتنة) التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا"، على شهادتين دوليتين جديدتين للمطابقة وفق معايير إيزو، حسبما افاد به يوم السبت بيان لوزارة الصناعة والمناجم.

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ان الشهادة الأولى التي تحصلت عليها الشركة تتعلق بمعيار 45001 نسخة 2018 المتعلق بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وسيساعد هذا المعيار المؤسسة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمستخدمين، كما سيقلل من حوادث الإصابات المتعلقة بالعمل وحوادث الوفاة، حسب ذات المصدر.

أما المعيار الثاني الذي تحصل عليها فرع المجمع العمومي فيتمثل في "إيزو 50001 نسخة 2018 و تتعلق هذه الشهادة بنظام إدارة الطاقة.

وأوضح بيان الوزارة بخصوص هذا المعيار انه يوضح أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة الطاقة عالميا، حيث تم تطويره من قبل خبراء في أكثر من 60 دولة حول العالم لمساعدة الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات البيئية.

واشارت وزارة الصناعة و المناجم أن فرع جيكا بعين التوتة تحصل على هذا "الاعتراف الدولي الأهم من نوعه" من طرف الجمعية الفرنسية للتقييس "أفنور"، التي تعتبر من الهيئات المرجعية الفاعلة على المستوى الدولي، في إنتاج ووضع مختلف المواصفات والمعايير والمقاييس.

من جهة أخرى، تمكنت ذات المؤسسة من تجديد شهادتين أخريين تخصان كلا من معيار إيزو 9001 المرتبط بنظام إدارة الجودة وكذا معيار إيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية.

تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الشهادات تشمل جميع أنشطة المؤسسة المرتبطة بإنتاج وتعبئة وتسويق مادتي الإسمنت والحصى.