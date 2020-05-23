الفاف : اختتام 10 بطولات من القسم الشرفي و قبل الشرفي لموسم 2020/2019 بتتويج البطل

اختتمت عشر (10) بطولات من القسم الشرفي و قبل الشرفي على مستوى الرابطات الولائية لكرة القدم، منافسات موسم 2019-2020 بتتويج البطل، حسب ما أفادت به السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أم البواقي (شرفي)، بجاية (قبل شرفي)، بسكرة (شرفي وقبل شرفي)، تلمسان (قبل شرفي)، سطيف (شرفي و أول مجموعة قبل شرفي)، عنابة (شرفي وقبل شرفي)، المدية (شرفي)، بومرداس (قبل شرفي)، الوادي (قبل شرفي)و تيبازة (شرفي).

بالمقابل لم تتم إقامة بطولتي كل من ولايتي تندوف و تيسمسيلت، وفق المصدر نفسه.

وتحسبا لإجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، ستحدد لجنة تنسيق الرابطات وقسم الرابطات وضعية كل رابطات القسم الشرفي وقبل الشرفي على مستوى الرابطات الولائية.

ويبدو أن 19 بطولة ستكون معنية بمقابلات دورة اللقب، بينما ستخوض 3 بطولات مباراة فاصلة، وهي ولايات قالمة، إيليزي و عين تيموشنت، في حين ستتواصل 14 بطولة بلعب ما بين 1 جولة و 4 جولات.

وسيدرس المكتب الفيدرالي هذه الوضعية ويعمل على المصادقة على مصير هذه البطولات، حسبما أوضحته الاتحادية عبر موقعها الرسمي.

وعُلقت جميع البطولات والتظاهرات الرياضية الوطنية منذ 16 مارس الماضي بقرار من وزارة الشباب والرياضة بسبب تفشي جائحة كورونا، مع الإشارة أن اتحاديتي السباحة والريغبي قررتا مؤخرا إيقاف منافسات الموسم الرياضي الحالي نهائيا.

وسجلت الجزائر سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 195 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات جديدة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 8113 حالة مؤكدة و 592 حالة وفاة.