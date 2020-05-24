الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون حرمانا مضاعفا

أوضح " نادي الأسير"، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون هذا العام، حرمانا مضاعفا، جراء استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، مع انتشار وباء كورونا( كوفيد-19) منذ شهر مارس الماضي.

وقال ، في بيان صحفي ، إن سلطات الاحتلال ورغم ما أعلنته عن السماح للأسرى بالاتصال بعائلاتهم، في ظل وقف الزيارات، والذي جاء بعد ضغوط من المؤسسات الحقوقية، إلا أنها واصلت حرمان غالبيتهم من حقهم في الاتصال، علما أنها وفي الظروف الاعتيادية، تحرم مئات العائلات من زيارة أبنائهم الأسرى، لذرائع أمنية.

ولفت نادي الأسير إلى أنه من بين الأسرى قرابة 180 طفلا موزعين في سجون/عوفر/ و/مجدو/ و/ الدامون/ يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم في العيد، إلى جانب 16 أمّا، وهن من بين 39 أسيرة يقبعن في سجن / الدامون/، ويواصل الاحتلال كذلك حرمانهن من عائلاتهن، وأبنائهن، إضافة إلى 26 أسيرا وهم الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، محرومون منذ قرابة أربعة عقود من عائلاتهم ومنهم من فقد والديه أو أحدهما، أو أشقاء لهم خلال سنوات الأسر، أقدمهم كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منذ مطلع العام الجاري تنفيذ سياسة العزل الانفرادي بحق عدد من الأسرى، منهم عمر خرواط، وحاتم القواسمة، وأيمن الشرباتي، الذين يواجهون عزلا مضاعفا مع وقف زيارات المحامين التي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول انفراديا للتواصل مع عائلته.

وبين نادي الأسير، أن عدد الأسرى حتى نهاية شهر ابريل الماضي ، بلغ قرابة 4700 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، فيما بلغ عدد أسرى المؤبدات 541 أسيرا، من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا.

ولفت إلى أن الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، مجموعها 40 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.

وأضاف أن عدد المعتقلين الإداريين وصل لنحو 400 ، فيما بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنّا.