بن بوزيد يكشف عن أولويات قطاع الصحة بعد رفع الحجر الصحي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، عن المحاور الأساسية التي وصفها بأولويات القطاع بعد رفع الحجر الصحي.

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن المحور الأول من هذا البرنامج الذي شرع في تنفيذه بعد وضع كل النصوص القانونية، يتعلق بالتكفل بالأمهات الحوامل، معبرا عن أسفه لحالة الاكتظاظ التي عرفتها مصالح التوليد بالمستشفيات.

واعتبر بن بوزيد أن هذه الوضعية "لا تليق بالقطاع"، مما دفع السلطات العمومية إلى "البحث عن حلول ناجعة في هذا المجال من خلال اللجوء إلى توقيع اتفاقية بين المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتحسين التكفل بالحوامل عبر كل مناطق الوطن وضع حد لهذه الوضعية".

فتح مراكز جديدة لمرضى السرطان والقيام بدراسات للمواد الغذائية المستوردة

ويتعلق المحور الثاني بملف مرضى السرطان، حيث كشف عن القيام بزيارات لبعض مراكز معالجة السرطان عبر الوطن والعمل على جعلها "أكثر مردودية"، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مراكز أخرى قريبا، على غرار مركز ولاية الجلفة.

وذكر في ذات السياق بإعادة بعث لجان الوقاية والعلاج الخاصة بمكافحة السرطان والمخطط الثاني الذي كان من المفروض إطلاقه في شهر ماي الجاري وتم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا، مبرزا أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي اهتماما خاصا لهذا المخطط في جميع جوانبه، سيما الجانب الوقائي وذلك بإشراك كل القطاعات".

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم "القيام بدراسات حول كل أنواع المواد الغذائية المستوردة، بالنظر إلى أن البعض منها قد يكون عاملا من عوامل الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجزائر"، مبرزا في ذات الوقت أهمية مشاركة كل القطاعات في هذا المجال.

رقمنة قطاع الصحة وتجهيز 80 عيادة جوارية للحد من الاكتظاظ بالاستعجالات الجراحية

كما تطرق بن بوزيد إلى طول مدة مواعيد العلاج بالأشعة، لاسيما بولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، مؤكدا أن المشكل سوف يجد طريقه إلى الحل بعد إطلاق الأرضية الرقمية الخاصة بهذا الموضوع، والتي تأخرت بسبب تفشي كوفيد-19.

وأشار من جهة أخرى إلى مشكل الاكتظاظ مصالح الإستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات الكبرى للوطن، كاشفا عن "مخطط لتنظيم هذه المصالح والتخفيف من العبء الذي تعاني منها، بدءا من الاستقبال إلى غاية الاستفادة من العلاج".

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير انه سيتم "تجهيز 80 عيادة جوارية مؤهلة لهذه المهمة بعد تزويدها بمختلف التخصصات لتحل محل بعض مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات تكون قريبة من المواطن وستدخل قريبا حيز الخدمة بعد التخلص من كوفيد-19".

وحسب ذات المسؤول، فإن "كل الاختلالات التي يعاني منها القطاع ستحل بعد تنصيب الوكالة الوطنية لليقظة الصحية التي ستلعب دورا هاما في إصلاح القطاع".

الجزائر حضرت لإجراءات رفع الحجر الصحي الذي يعتبر ضرورة لابد منها

وبخصوص رفع الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، اعتبر البروفسور بن بوزيد أن هذا الإجراء "ضرورة لابد منها"، مشيرا إلى أن الجزائر "حضرت لذلك بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات والوفيات، علاوة على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالحجر الصحي وارتداء الكمامات".