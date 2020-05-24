كورونا : 152 حالة شفاء و193 إصابة جديدة و8 وفيات

سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 193 حالة إصابة بفيروس كورونا و 8 وفيات جديدة، فيما تماثل 152 مريض للشفاء، حسب ما أعلن عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8.906 حالة، أي ما يمثل نسبة 9,18 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 600 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4.578، مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة (حالتان) وحالة واحدة بكل من وهران، سطيف، ورقلة، الأغواط، بشار والنعامة، بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

ويمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 28 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات (9,18 حالة لكل 100 ألف ساكن) و 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الأحد.

وتعد البليدة، الجزائر العاصمة، قسنطينة، بجاية، عنابة والمسيلة من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة، أي ما يعادل 51 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 14.776 وتشمل الحالات المؤكدة حسب التحليل المخبري والحالات المحتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، ذكر الدكتور فورار بضرورة اليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال الوباء.