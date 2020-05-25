البيرو تقترب من عتبة 120 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، امس الاحد ، بتسجيل 4205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ما رفع حصيلة الإصابات إلى 119959 منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي.

وأضافت الوزارة في تقرير أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بالبلد الجنوب أمريكي بلغ 3456 شخصا، وذلك بعد رصد 83 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل الى 49795 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 75716 حالة .

وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الجمعة الماضي، أن بلاده، ثاني أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، عن تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 30 يونيو القادم.

وأشار أيضا إلى أنه تقرر تخفيف القيود المفروضة لبدء المرحلة الثانية من خطة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعمل بنسبة 44 بالمائة فقط من طاقته منذ بدء تدابير الإغلاق التي فرضت في 16 مارس الماضي.