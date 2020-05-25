تيبازة: ولادة ناجحة داخل سيارة الحماية المدنية عشية عيد الفطر

تمكن فريق أعوان الحماية المدنية بسيدي أعمر (تيبازة) عشية عيد الفطر من توليد امرأة داخل سيارة إسعاف بنجاح، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى ذات المصالح.

و تدخلت سيارة الاسعاف للحماية المدنية بقيادة العون المسعف حديدي صلاح الدين، في حدود الساعة العاشرة من ليلة السبت إلى الأحد، بناء على اتصال عاجل من زوج المرأة الحامل (34 سنة) الذي كان بصدد نقل حرمه إلى مصلحة الولادة بمستشفى حجوط، حسب ما أوضحه لواج قائد وحدة الحماية المدنية بسيدي أعمر الملازم الاول براهيم شريفي.

و عند وصول سيارة الاسعاف للمكان المسمى برويس بين مدينتي سيدي أعمر و حجوط، أصبحت حالة المرأة الحامل "حرجة" فاضطر العون المسعف "حديدي صلاح الدين"، في أول تجربة له من هذا النوع من الاسعافات، إلى الاعتماد على كفائتة و تكوينه و قام بتوليدها بنجاح في حدود الساعة العاشرة و 25 دقيقة.

و امام هذا العمل البطولي و الانساني، يتابع ذات المسؤول، أصر والد المولود الجديد على ان يحمل فلذة كبده إسم العون المسعف صلاح الدين فيما واصلت فرقة التدخل مهمتها و طريقها إلى مصلحة الولادة بمسشتفى حجوط أين تم وضع الأم و رضيعها في صحة جيدة بعد فحصهما من قبل الطواقم الطبية المناوبة ليلتها، استنادا للمسؤول للملازم الأول شريفي إبراهيم.