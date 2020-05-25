نسبة المداومة بلعت 44ر99 بالمائة وطنيا خلال يومي عيد الفطر

بلغت النسبة الوطنية لمداومة التجار يومي عيد الفطر المبارك 44ر99 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة، حسبما علم الاثنين لدى وزارة التجارة.

وعرف اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك تسجيل نسبة تغطية بلغت 45ر99 بالمائة مقابل نسبة بلغت 44ر99 بالمائة في اليوم الأول.

وحسب نفس المصدر فقد كانت نسبة المداومة مرتفعة خلال اليوم الثاني رغم الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم، إضافة للحجر الصحي وإجراءات منع تنقل المركبات عبر كامل ولايات القطر الوطني .

وتوزعت نسب المداومة على المديرية الجهوية للجزائر ب 50ر99 بالمائة والمديرية الجهوية لعنابة 100 بالمائة والمديرية الجهوية لورقلة ب 100 بالمائة ، والمديرية الجهوية لبشار بنسبة 74ر95 بالمائة والمديرية الجهوية بالبليدة 93ر99 بالمائة.

كما بلغت نسبة المداومة بالمديرية الجهوية في باتنة 100 بالمائة والمديرية الجهوية في سعيدة بنسبة 97ر99 بالمئة، والمديرية الجهوية وهران 100بالمائة والمديرية الجهوية لسطيف 98ر99 بالمائة .

وتقدمت الوزارة بالشكر لكل التجار المسخرين وبعض التجار غير المسخرين لالتزامهم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خاصة في هذا الظرف الصحي االاستثنائي الذي تعرفه البلاد.

يذكر أن وزير التجارة كمال رزيق كان قد أعلن الخميس الماضي عن تسخير أكثر من 43 ألف تاجر للمداومة يومي عيد الفطر المبارك مع إلزامية التقيد بإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة مؤخرا.

وحرص التجار المسخرين على الالتزام بالمداومة من السابعة صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال نظرا للحجر المنزلي المفروض بسبب لأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار كل دول العالم ".