سـوناطراك : الاستئناف الكامل للعمل للموظفين سيتم بشكل تدريجي

أكدت المديرية العامة للشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) ،الاثنين، أن الاستئناف الكامل للعمل لموظفيها سيتم بشكل تدريجي وفقذا لتوجيهات السلطات العمومية و التدابير المتخذة داخليا في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في مذكرة إعلامية نشرت على صفحتها فايسبوك انه "ردا على المعلومات التي تم نشرها مؤخرا على الشبكات الاجتماعية بشأن احتمال العودة الكلية لموظفي الشركة في 31 ماي 2020، فان المديرية العامة لشركة سوناطراك تذكر بأن استئناف المستخدمين سيتم بشكل تدريجي، مع الامتثال للتوجيهات التي اتخذتها السلطات العمومية وأحكام المذكرة الداخلية المتعلقة بالاستئناف التدريجي للنشاط".

وأضاف المصدر ذاته أن "المسؤولين عن الأنشطة والهياكل قد كلفوا بإعلام موظفيهم بهذا الاستئناف التدريجي وفقذا لمخطط تعده هياكلهم الإدارية".

وتشير ذات المذكرة إلى انه سيتم كذلك إعلام المستخدمين بشكل فردي طبقا لمخطط كل هيكل حول استئناف النشاط.

في هذا السياق، دعت المديرية العامة لشركة سوناطراك مستخدميها إلى "تجاهل المعلومات المنشورة على الشبكات الاجتماعية والمواقع غير المعروفة وغير الموثوق بها"، و "الرجوع إلى الصفحة الرسمية للشركة على الفايسبوك والمذكرات المنشورة على البريد الالكتروني الداخلي للمؤسسة".