غلق فوري لفندق بوهران أقام سهرة فنية

تقرر اليوم الثلاثاء بوهران من قبل السلطات الولائية الغلق الفوري لفندق يضم قاعة للحفلات والذي كان قد احتضن بمناسبة عيد الفطر سهرة فنية بشكل يتنافى وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا, حسبما أورده بيان لمصالح الولاية.

وحسب نفس المصدر, فإنه "بعد تناهي إلى علم السلطات المحلية والأمنية بالنشاط الفني الذي انتظم بقاعة الحفلات الزينيت بوهران والذي تم بثه على قناة تلفزيون الباهية سهرة الاثنين 25 مايو, واعتبارا لكونه نشاطا مخالفا لقواعد الحجر الصحي وتدابير الوقاية من تفشي كورونا تم اتخاذ جملة من القرارات بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة".

وتقرر بذلك الغلق الفوري للفندق المذكور والذي يضم قاعة مخصصة للحفلات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المذكورة, علاوة على احتضان نشاط عام بدون ترخيص مسبق.

كما تم فتح تحقيق أمني بخصوص هذه الوقائع, يضيف نفس المصدر.

وكانت هذه السهرة الفنية التي حضرها جمهور معين من وجوه فنية وإعلامية وغيرها و التي يرجح أنها انتظمت عشية عيد الفطر قبل برمجتها للبث في اليوم الثاني من العيد, قد أثارت العديد من الردود لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنها تأتي في ظل التدابير والتنظيمات المقررة من قبل السلطات العليا للبلاد الحريصة على منع مختلف النشاطات والتجمعات التي قد تكون سببا في انتقال عدوى فيروس كورونا.

وذكر والي وهران عبد القادر جلاوي عبر البيان ذاته أن السلطات العمومية ستتعامل بكل صرامة مع مثل هذه الحالات التي تمس بالسلامة والصحة العمومية.