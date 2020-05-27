ليبيا تونس تؤكد مجددا تمسكها بالشرعية الدولية في ليبيا

أكدت تونس مجددا موقفها من الأزمة في ليبيا، الداعي إلى ضرورة أن يكون الحل "ليبيا خالصا ومتوافقا مع الشرعية الدولية".

وشددت الرئاسة التونسية في بيان عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى امس الثلاثاء بين الرئيس التونسي قيس سعيد والسيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية حيث تناولا خلاله الأوضاع داخل ليبيا، والتطورات الأخيرة التي تشهده على ضرورة "أن يكون الحل ليبيا خالصا، يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة والحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه، دون تدخل أي كان".

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أبريل من العام الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.