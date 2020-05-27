وزيرة الثقافة ووزير العمل يستعرضان وضعية الفنانين الجزائريين

التقت السيدة مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة، مع السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الثلاثاء 26 ماي 2020، بمقر وزارة الثقافة، في إطار التنسيق الحكومي عشية انعقاد مؤتمر وزراء الثقافة للاتحاد الإفريقي حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنانين في ظل جائحة كوفيد 19 والتي سيتم عقدها عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد يوم هذا الأربعاء 27 ماي 2020.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء وضعية الفنانين الجزائريين وتطرقا إلى مجمل القضايا المهنية والاجتماعية التي تخصّ الفنانين والتقنيين، من وجهة نظر القانون، خاصّة في غياب إطلاع المجتمع الفني على المرسوم التنفيذي رقم 14-69 المـــؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير 2014 والذي يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف.

واتفق الطرفان على ضرورة التعجيل في استكمال المنظومة القانونية والإجرائية ذات الصلة بالفنانين والتقنيين والقيام بمبادرات إعلامية وتوعوية لتمكينهم من الاستفادة من مزايا المنظومة القانونية المتصلة بالحماية الاجتماعية الخاصة بهم والتي حدّدها ذات المرسوم، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الوضع الاجتماعي للفنانين الجزائريّين.