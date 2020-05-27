وزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية يترأسان جلسة عمل

ترأس السيد شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الثلاثاء 26 ماي 2020 ، مع الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية، السيد فؤاد شهات، اجتماع عمل خصص لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بربط المحيطات الزراعية بشبكة الكهرباء وتحديد المحيطات التي ستمون بالطاقة المتجددة وأخرى تخص الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا مع التركيز على مسألة تحديد العقار الذي سيستقبل المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة بالزراعات الصناعية.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره اطارات من الوزارة، في اطار تكملة وتنفيذا لقرارات اللقاء الوزاري الذي انعقد مؤخرا حول استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة وأيضا لمواصلة العمل حول التدابير العملياتية والأطر التنظيمية التي سترافق استراتجية القطاع فيما يخص الاستثمار في الجنوب والهضاب العليا.

وفي هذا الاطار طلب السيد عماري من المدراء المعنيين بضرورة الاسراع في تحديد الرؤية فيما يخص استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة وكذا العقار المتوفر حاليا لمباشرة انجاز المشاريع الاستثمارية.