وزيرة التكوين والوزير المنتدب المكلف بالحاضنات يدرسان اجراءات تشجيع المؤسسات الناشئة

27/05/2020 - 10:07
مجتمع
استقبلت الثلاثاء وزيرة التكوين و التعليم المهنيين السيدة بن فريحة هيام الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات السيد نسيم ضيافات
استقبلت الثلاثاء وزيرة التكوين و التعليم المهنيين السيدة بن فريحة هيام الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات السيد نسيم ضيافات
و قد تطرق الطرفان الى كيفيات و طرق تمكين متخرجي و متربصي التكوين و التعليم المهنيين من الاستفادة من اجراءات تشجيع خلق المؤسسات الناشئة و تمكينهم من توطين مؤسساتهم في مختلف حاصنات المؤسسات الناشئة المتواجد عبر الوطن إضافة إلى مرافقتهم و مساعدتهم في تسجيل ثم تطوير مشاريعهم