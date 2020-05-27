وزيرة التكوين والوزير المنتدب المكلف بالحاضنات يدرسان اجراءات تشجيع المؤسسات الناشئة

استقبلت الثلاثاء وزيرة التكوين و التعليم المهنيين السيدة بن فريحة هيام الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات السيد نسيم ضيافات

و قد تطرق الطرفان الى كيفيات و طرق تمكين متخرجي و متربصي التكوين و التعليم المهنيين من الاستفادة من اجراءات تشجيع خلق المؤسسات الناشئة و تمكينهم من توطين مؤسساتهم في مختلف حاصنات المؤسسات الناشئة المتواجد عبر الوطن إضافة إلى مرافقتهم و مساعدتهم في تسجيل ثم تطوير مشاريعهم