صندوق الضمان الاجتماعي يتكفل بتكاليف الولادة بالعيادات الخاصة

قال زيداني زين الدين، المدير المركزي للاداءات والممثل عن المدير العام للصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء ان الاتفاق المبرم بين الصندوق الاجتماعي وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة هدفه التكفل بالنساء الحوامل وتحسين ظروف الولادة وهو يدخل ضمن اطار تحسين المرفق العمومي وانسنته.

وأضاف زيداني لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" ان الاتفاقية تندرج في إطار التعاون بين قطاع الصحة والضمان الاجتماعي لعصرنة القطاع وتزويدها بالنظم التكنولوجية الحديثة وتحسين ظروف استقبال مشيرا إلى أن المستفيدات من هذا البرنامج عن المؤمنات اجتماعيا و ذوي الحقوق من النساء الحوامل.

وفي السياق كشف ضيف الصباح ان الاتفاقية جاءت لتغطي الجزء الأخير من عملية الحمل وكذا لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام واعفاء المواطنات من الدفع المسبق لتكاليف الولادة والعلاج الذي يتكفل به صندوق الضمان الاجتماعي.

على صعيد متصل كشف زيداني ان تكاليف الولادة في العيادات الخاصة تتراوح بين 25 ألف دينار و60 ألف دينار وأنها تقع بالكامل على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي لافتا بالمناسبة ان إجراء العمليات القيصرية يجب أن يخضع لشروط طبية وتقنية حفاظا على صحة الحوامل.