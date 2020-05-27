الإعلان قريبا على تأسيس "جائزة للأدب و اللغة الأمازيغية"

سيتم الإعلان بمناسبة الذكرى الخامسة و العشرين لتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية على تأسيس "جائزة للأدب و اللغة الأمازيغية" التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسبما أورده هذا الأربعاء بيان للمحافظة.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الجائزة "تهدف إلى تشجيع البحث و الإبداع ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة الأمازيغية و الإسهام في نشرها وترقيتها، سواء أكانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها", مضيفا أنه "سوف توضع لاحقا الإجراءات القانونية المحددة لشروط الترشح للجائزة و صيغة تقييم الأعمال المقترحة من طرف لجنة تحكيم و كذلك المبالغ المخصصة لها".