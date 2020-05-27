كورونا : كأس إفريقيا للأمم 2021 مهددة بالتأجيل بسنة أخرى

27/05/2020 - 15:22

باتت نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 لكرة القدم مهددة بالتأجيل لمدة عام كامل, وذلك بسبب تواصل انتشار فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم منها الإفريقية.
وكشف مصدر داخل الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) لـ"راديو مونتي كارلو" (أر-أم -سي) الفرنسي عن إمكانية تأجيل البطولة إلى يناير من سنة 2022.
وأوضح ذات المصدر أن "الكاف" لديها سيناريو آخر بإقامة البطولة في شهر يونيو 2022 خاصة أن نهائيات كأس العالم ستقام في شهر نوفمبر من نفس السنة في قطر.
وكان من المقرر أن تقام المنافسة بدولة الكاميرون في شهر يناير 2021 ولكن أنباء تواردت حول إمكانية تأجيل النهائيات في ظل تأجيل التصفيات.
وشهدت مرحلة المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 إقامة جولتين فقط من أصل 6 جولات وهو ما يهدد إقامة مباريات البطولة في موعدها.

 

 

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رياضة, كرة القدم

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