كورونا : الجزائر تسجل 160 حالة إصابة مؤكدة و 6 وفيات جديدة وتماثل 211 حالة للشفاء

سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 160 حالة إصابة بفيروس كورونا و 6 وفيات جديدة, فيما تماثل 211 مريضا للشفاء, حسب ما أعلن عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

و أوضح الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8.857 حالة, أي ما يمثل نسبة 20 حالة لكل 100 ألف نسمة, فيما بلغ إجمالي الوفيات 623 وفاة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 5129 حالة, مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات سطيف (حالتان), المدية (1) و قسنطينة (1) و معسكر (1) و سكيكدة (1).

وقال ذات المتحدث بأن 66 بالمائة من الوفيات تمثل فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق, مشيرا إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات (19,8 حالة لكل 100 ألف ساكن) و 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف الدكتور فورار بأن ولايات الجزائر و البليدة و بجاية و ورقلة و المدية سجل بها أكبر عدد من الحالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, أي ما يعادل 48 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات.

وبالنسبة للناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, فان عدد المرضى الذين استفادوا من العلاج حسب البروتوكول المعمول به بلغ 15743 حالة وتشمل 7083 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 8660 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, في الوقت الذي يتواجد فيه 32 مريضا في العناية المركزة حاليا.

وذكر الدكتور فورار في ختام اللقاء بـ"ضرورة اليقظة الدائمة والدعم الكامل من طرف المواطنين والتقيد الدائم بالإجراءات الوقائية الأساسية والاستعمال الملزم للقناع الواقي في كل الظروف لتفادي انتقال الوباء".