قائد فريق الخبراء الطبي الصيني: الوضعية الوبائية بالجزائر "مستقرة و تحت السيطرة"

اعلن قائد فريق الخبراء الطبي الصيني، تشو لين، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الوضعية الوبائية لجائحة فيروس كورونا بالجزائر "مستقرة و تحت السيطرة"، مشددا على ضرورة احترام التدابير الوقائية.

و خلال ندوة صحفية نظمت عشية مغادرة الفريق الصيني المتكون من 20 خبيرا و المتواجد بالجزائر منذ يوم 14 ماي، أكد البروفيسور تشو لين أن "الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة و تحت السيطرة بفضل التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية و الوزير الأول و اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطور فيروس كورونا"، مشيرا الى ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية لاسيما شروط النظافة و التباعد الاجتماعي.

و في رده على سؤال حول احتمال العودة الى الحياة العادية، قال الخبير الصيني أن فريقه بعث رسالة تتضمن رأيه الى سفارته بالجزائر التي سترسلها بدورها الى وزارة الصحة و الى اللجنة العلمية.

و في هذا الصدد، قال المتحدث "لقد طلب منا الوزير تفسيرات بخصوص هذا الموضوع

وسنقوم بإرسال ردنا كتابيا.

اعلموا أن اللجنة العلمية تقوم بدراسة مسألة رفع الحجر الصحي مع مواصلة تحليل الوضع"، مشيرا الى "فعالية بروتوكول العلاج "الكلوروكين" الذي اعتمدته الجزائر" .

و من جهة أخرى، أوضح الخبير الصيني أن فيروس كوفيد-19 المكتشف بالجزائر "هو مغاير للفيروس الذي تم اكتشافه ببلده"، مضيفا أن "الفيروسين مختلفين و أن الفيروس المكتشف بالجزائر يشبه ذلك المكتشف بفرنسا".