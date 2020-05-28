التوقيع على اتفاقية إطاربين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والكشافة الإسلامية الجزائرية

وقعت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والكشافة الإسلامية الجزائرية هذا الاربعاء على اتفاقية إطار بينهما "تدخل في نطاق تضافر جهود الجميع للعناية بالذاكرة التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر المجيدة وتعزيز الارتباط بالماضي المجيد".

وحسب موقع الوزارة فإن هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار إحياء اليوم الوطني للكشاف الموافق لــ 27 ماي من كل سنة ، تأتي رغبة من الطرفين، في توثيق عرى العلاقات من خلال التنسيق و التعاون الوثيق في العديد من المجـــالات، لاسيما ما تعلق بحماية الذاكرة الوطنية، وترقية الموروث التاريخي والثقافي و إدراكــا منهما، لأهميـــــة هذا التعاون الذي يحقق أهدافهمــــا الوطنيـة المشتركة، وقد نصت أهم بنودها على:

- المساهمة في صون الذاكرة الوطنية والمحافظة عليها وحمايتها،

- نقل الموروث التاريخي والثقافي للأجيال الصاعدة عبر جميع الوسائط المتاحة .

- إحياء الأيام و الأعياد الوطنية و كذا الذكريات و الرموز و الأحداث لاسيما المرتبطة بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و الثورة التحريرية المجيدة و نشر ثقافة الاهتمام بها، لاسيما لدى الشباب والناشئة،

- المساهمة في ترقية وتبليغ رسالة التاريخ الوطني لأجيال الصاعدة ،

- غرس روح و مبادئ و قيم أول نوفمبر 1954، و جعلها مرجعا في تكوين الأجيال،

- الاهتمام بالشباب و تأطيره و تكوينه، من خلال ترسيخ تاريخ الجزائر في قلوبهم بهدف احتضان الذاكرة الوطنبة،

و الحفاظ على الموروث التاريخي للثورة التحريرية المجيدة.

- تنظيم الأيام الدراسية والندوات والملتقيات التي تعالج المواضيع ذات الاهتمام المشترك،

- المساهمة في جمع الوثائق التاريخية و الأشياء المتحفية، و كذا، تسجيل الشهادات الحية لكتابة التاريخ الوطني

و تخليد مآثر الثورة و المحافظة عليها .

- مرافقة الشباب في مجال الدراسات و البحث التاريخي، بكل الوسائط المتاحة لاسيما في المواضيع ذات الصلة بالطرفين

- إعداد برنامج عمل مشترك يهدف إلى الاهتمام بالشباب و تأطيره و تكوينه لاكتساب الكفاءات و المهارات و المساهمة في بناء وطنه.

- تبادل المطبوعات و المنشورات المنجزة من قبل الطرفين،

