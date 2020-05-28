البطولة الجزائرية في الصف الثالث عالميا

تحتل البطولة الجزائرية للرابطة الأولى، المركز الثالث في الترتيب الخاص بتشغيل المدربين من أصل 84 بطولة قسم أول في العالم، خلال الفترة 2015-2019، حسب الرسالة الأسبوعية لمرصد كرة القدم العالمي.

بمعدل 7.9 مدرب لكل ناد، تحتل بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، المركز الثالث في العالم، وراء بوليفيا، متصدرة الترتيب بمعدل 9.1 مدرب لكل ناد وتونس (8.3) .

أما عند تصنيف الأندية، تحتل شبيبة القبائل المرتبة الخامسة عالميا وفقا لهذه الدراسة، حيث استهلك "الكناري" 13 مدربا خلال الفترة من جانفي 2015 إلى ديسمبر 2019 بمتوسط 10.8 مباريات لكل مدرب.

ويتواجد فريقان جزائريان آخران هما نصر حسين دي و شباب قسنطينة طليعة الترتيب برصيد 11 مدربا لكليهما، يليهما شبيبة ساورة ومولودية الجزائر (10 مدربين).

ومن المعروف أيضا على اتحاد الجزائر و وفاق سطيف ومولودية وهران، عدم استقرارهم من حيث الطاقم الفني باستهلاكهم 9 مدربين.

من جهته استهلك شباب بلوزداد، القائد الحالي للبطولة، 8 مدربين بمتوسط 18 مباراة لكل مدرب.

وخلال هذه الفترة، تراوح معدل عدد المدربين لكل ناد مسؤول عن ثلاث مباريات على الأقل في الدوري من 9.1 في بوليفيا إلى 2.6 في السويد، و في المتوسط ، قاد المدرب 40.6 مباريات.

"وتوضح البيانات المستقاة من كل بطولة تقديرا جيدا للوضع الحقيقي من حيث أن البطولات التي تمكنا من تتبع مسار المدربين فيها بالكامل لنصف الفرق المعنية على الأقل تم تضمينها في العينة "، أوضح المرصد الدولي لكرة القدم، وهو مجموعة بحثية من المركز الدولي لدراسة الرياضة.

ويشمل التصنيف بحسب النادي فقط على الفرق التي لعبت دائما في القسم الأول منذ عام 2015.

وقد لوحظ أن أعلى قيمة حسب الأندية هي للفريق البوليفي ريال بوتوسي (20 مدربا مختلفا عن ثلاث مباريات على الأقل في الدوري) ، متقدما على مواطنه نادي بيروفيانس كوسكو (16 مدربا) وباراغواي نادي سبورتيفو دي ليكينو الباراغوياني (15 مدربا).

بالمقابل، 30 ناديا كان لديه مدرب واحد فقط خلال الفترة التي تم تحليلها، بما في ذلك زولت واريجيم البلجيكي.