الدوليان سليماني و دولور مرشحان لجائزة مارك فيفيان فوي-2020

اختير الثنائي الدولي الجزائري، إسلام سليماني(نادي موناكو) و أندي دولور (نادي مونبيلييه) ضمن قائمة المرشحين لجائزة "مارك فيفيان فوي" التي تكافئ أحسن لاعب إفريقي في بطولة الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم "ليغ 1"، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة منظما الحدث "إذاعة فرنسا الدولية" و قناة "فرانس 24".

واصل دولور، بطل إفريقيا مع "الخُضر" تقديم مستويات متصاعدة بعد صيف مشع في الأراضي المصرية مع المنتخب الجزائري.

لقد سجل المهاجم الجزائري بالتأكيد أقل من الموسم الماضي، برصيد 9 أهداف في 26 مباراة مقابل 14 مسجلة في 36 مباراة خلال الموسم الماضي 2018-2019.

لكن يبدو أن المهاجم البالغ من العمر 28 عاما قد تطور بشكل مثالي بألوان فريق مدينته، كما كتبت إذاعة فرنسا الدولية على موقعها الرسمي.

من جانبه، تألق مواطنه سليماني، بمناسبة أول تجربة له في البطولة الفرنسية مع فريق الإمارة الصغيرة، التي قدمها معارا من ناديه ليستر سيتي.وأضافت تكتب عنه :" نعرف القناص الجزائري بأهدافه الثمينة ومجهوداته المتواصلة في بطولات البرتغال، إنجلترا وتركيا.لنكتشف بمعية موناكو مهاراته الفنية وحسه في تقديم التمريرات الحاسمة (8 تمريرات و 9 أهداف).

وشكل سليماني أحسن هداف حاليا للمنتخب الجزائري- ثنائيا قويا مع زميله وسام بن يدر.لكن بالرغم من أرقامه الجيدة، لم ينل سليماني (31 سنة) ثقة مدرب موناكو الجديد، روبيرت مورينو، حسب نفس المصدر.

بالإضافة إلى المهاجمين الجزائريين الدوليين، هناك تسعة (09) مرشحين آخرين في الترشح لخلافة الإيفوارية نيكولا بيبي، وهم يونس عبد الحميد (المغرب / ملعب دي ريمس) ، دينيس بوعنجة (الغابون / سانت إتيان) ، حبيب دياللو (السنغال / إف سي ميتز) ، إدريسا جوي (السنغال / باريس سان جيرمان) ، إدوارد ميندي (السنغال / ستاد رينيه) ، امباي نيانغ (السنغال / ستاد رينيه) ، فيكتور أوسيهن (نيجيريا / نادي ليل) ، موسى سيمون (نيجيريا / إف سي نانت) و هاماري تراوري (مالي / ستاد رينيه).

وستعلن إذاعة فرنسا الدولية و قناة "فرانس 24" في 29 يونيو المقبل عن إسم الفائز بجائزة "مارك فيفيان فوي" التي تكافئ أفضل لاعب إفريقي في البطولة الفرنسية (الدوري الفرنسي 1) .