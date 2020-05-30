سوناطراك تصبح مساهما رئيسيا في شركة "ميدغاز"

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم السبت عن إتمام صفقة الاستحواذ على 19.10 بالمائة من الأسهم المملوكة للشركة القابضة الإسبانية "سيبسا" في شركة المساهمة "ميدغاز" لترتفع حصتها إلى 51 بالمائة ما يجعلها مساهما رئيسيا، حسبما أفاد به بيان للشركة.

ومع هذه العملية الدولية المهمة، "رفعت شركة سوناطراك حصتها في شركة المساهمة ميدغاز بنسبة 8.04 بالمائة ، لترتفع من 42.96 بالمائة إلى 51 بالمائة في شركة المساهمة "ميدغاز" التي تدير وتستغل خط أنبوب الغاز البحري الذي يربط الجزائر مباشرة، من محطة الضغط الواقعة في بني صاف، إلى إسبانيا في محطة الوصول الواقعة في الميريا" حسب ذات المصدر.

و مع هذا الاستحواذ، يضيف البيان، "تصبح سوناطراك مساهما بنسبة 51 بالمائة في راس المال الجديد لشركة المساهمة "ميدغاز" مع شريكها التاريخي ناتورجي بنسبة 49 بالمائة وبالتالي تعزز مكانتها كمورد رئيسي وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في أوروبا، ولا سيما إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال الأنبوب الغازي ميدغاز".

و يبلغ قطر الأنبوب البحري 24 بوصة وطوله 210 كم مع قدرة نقل سنوية تبلغ 2.8 مليار متر مكعب، والتي ستتم زيادتها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 2.10 مليار متر مكعب بإضافة ضاغط رابع في محطة الضغط بني صاف بالجزائر، يضيف ذات المصدر.