كورونا : 133 إصابة جديدة و127 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 133 حالة إصابة بفيروس كورونا و 8 وفيات جديدة، فيما تماثل 127 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت بالجزائر العاصمة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9.267 حالة، أي ما يمثل نسبة 21 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 646 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 5.549، مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من المدية، الجزائر العاصمة، الأغواط، المسيلة، تيبازة، غرداية، وهران و ورقلة .

ويمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم السبت.

وتعد قسنطينة وسطيف والأغواط والبليدة من بين الولايات التي سجل بها أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 17.445 وتشمل 8.056 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 9.389 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، ذكر الدكتور فورار بضرورة اليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي و الارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال الوباء.