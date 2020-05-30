تم مساء السبت تزكية أبو الفضل بعجي أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب المجتمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وسبق للسيد أبو الفضل بعجي، وهو محامي، أن تقلد عدة مسؤوليات في الحزب، من بينها عضو في المكتب السياسي.

كما تم خلال هذه الجلسة المصادقة على لائحة سياسية تقضي بتأجيل المؤتمر الـ11 للحزب، الذي كان مقررا في شهر أفريل المنصرم، الى تاريخ سيحدد لاحقا.

وعقب انتهاء الأشغال ، أكد أبو الفضل بعجي في تصريح للصحافة ان اجتماع اللجنة المركزية هو " قانوني بحضور حوالي 368 عضوا" وهو --كما أضاف --"دليل على روح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة" ، مبرزا انه تم تزكيته لمنصب أمين عام من طرف " اغلبية القاعة ماعدا 11 عضوا" .

وكشف ان حزب جبهة التحرير الوطني الذي " تأثر كثيرا بالأزمات" تنتظره عدة ورشات "كبيرة"، مشيرا الى ان المرحلة الحالية " تتطلب اعادة بناء الحزب الذي يجب ان يلعب دوره" في الساحة السياسية .

وبهذه المناسبة، شدد نفس المسؤول الحزبي على ضرورة " تجند كافة الطبقة السياسية للدفاع عن الدولة ومؤسساتها التي تعتبر ملكا للشعب الجزائري" ، معبرا في نفس السياق عن أمله في أن يتم " التخلي عن مفهوم احزاب سياسية من تيار المعارضة واخرى من الموالاة" لأنه --كما أضاف --" جميع الاحزاب السياسية تهدف في برامجها الوصول الى السلطة ".

للإشارة، فإن حزب جبهة التحرير الوطني كان يسير من طرف الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، وهذا منذ شهر سبتمبر 2019، تاريخ استقالة الأمين العام الأسبق محمد جميعي الذي تم ايداعه الحبس المؤقت بتهمة "اتلاف مستندات قضائية والتهديد".