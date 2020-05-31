المتحدة-فضاء "سبايس إكس" تطلق رحلتها المأهولة الأولى بنجاح وعلى متنها رائدا فضاء

حلق رائدا الفضاء الأمريكيان روبرت بنكن و دوغ هورلي من مركز كينيدي الفضائي في الصاروخ "سبايس إكس" التابع لأول شركة خاصة عهدت إليها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تنفيذ مهمة تاريخية.

وأقلع الصاروخ "فالكون 9" أمس السبت، وبعد نحو عشر دقائق تمكن من وضع الكبسولة "كرو دراغون" في المدار، في أول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة منذ عام 2011.

وانفصل الجزء الأول من الصاروخ البالغ طوله سبعين مترا كما هو مقرر بعد دقيقتين من التحليق، وهبط في قاعدة قبالة فلوريدا، فيما وضع الجزء الثاني الكبسولة "كرو دراغون" في المدار المناسب، في اتجاه المحطة الفضائية الدولية بسرعة تجاوزت 27 ألف كلم في الساعة.

وقالت شبكة /سي إن إن/ أن "الرائدين سيقضيان 19 ساعة على متن الكبسولة قبل أن تشق طريقها نحو محطة الفضاء الدولية".

وكللت هذه العملية بالنجاح بعد أن فشلت سابقتها التي جرت في 27 مايو الماضي بسبب كثافة الغيوم ومخاطر تتعلق بالضوء.