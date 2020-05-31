فتحي شريف لموقع الاذاعة : الكمامات قد تتحول الى ناقل للفيروسات إن لم نحسن التخلص منها بعد الاستعمال

شدد المختص في الطب الداخلي، الدكتور فتحي شريف، على ضرورة التعامل مع الكمامات الواقية بعد استعمالها على انها بيئة خصبة لمختلف الفيروسات والمكروبات موضحا الطريقة الصحيحة لاستعمالها والتخلص منها بطريقة آمنة .

و أكد فتحي شريف، في حديث خص به موقع الاذاعة الجزائرية، هذا الاحد، أن ارتداء الكمامة يعد من أهم التدابير الوقائية الواجب تبنيها من قبل المواطنين من أجل الحد من انتشار العدوى، مشددا على ضرورة غسل اليدين وتعقيمها قبل ملامستها. كما أشار إلى الاستعانة بالشريط الحديدي، المتواجد في أعلى الكمامة، حتى نوفق شكلها ليكون فوق الانف ثم تسحب الى اسفل الذقن لتكون منطقة الوجه كلها محمية.

وأبرز في ذات السياق أن مراعاة شروط النظافة و التدابير الوقائية عند التخلص من هذه الكمامات لا تقل أهمية عن شروط ارتدائها واستعمالها، لان عملية استنشاق الهواء اثناء التنفس يجعل كمية كبيرة من المكونات المتناثرة في الجو تتمركز فوق الكمامة ناهيك عن احتمالية اصابة الشخص الذي يرتديها بمختلق الفيروسات و العناصر الممرضة، وعليه ستكون هذه الكمامات "عش" يؤوي مختلف المكروبات و الفيروسات.

وبخصوص الطريقة الامنة للتخلص منها، قال فتحي شريف " لابد من نزعها بالاعتماد على الشرائط المطاطية وعدم لمسها من الوسط ثم وضعها في كيس محكم الغلق وتركها لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل وضعها في سلة المهملات "

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية / إيمان لعجل.