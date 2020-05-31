جمعية إقرأ لمحو الامية تهدي عمال الاذاعة و التلفزيون الجزائري 1000 كمامة واقية

في إطار الهبة التضامنية التي قامت بها جمعية "اقرأ" لمحو الامية، المتمثلة في إنجاز 50 ألف كمامة قصد التبرع بها لمختلف عمال القطاعات لمجابهة الوباء وعرفانا منها بالمجهودات التي يقوم بها عمال الاذاعة والتلفزيون الجزائري قامت هذا الاحد بتوزيع 1000 كمامة لعمال المؤسسة .

وفي حديث خصت به موقع الاذاعة الجزائرية كشفت عضو المكتب الوطني و رئيسة فرع جمعية اقرأ لولاية تيبازة السيدة بوعزرية سمية أن الجمعية قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتوزيع 4000 كمامة واقية على مختلف الفئات المكونة للصفوف الامامية المجابهة للوباء على غرار رجال الامن والحماية المدنية وعمال سوق الجملة بالولاية وعدد كبير من تجار الطرقات والمواطنين بالإضافة الى حملة توعية حول ضرورة تبني الثقافة الوقائية كسبيل للقضاء على فيروس كورونا.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / إيمان لعجل