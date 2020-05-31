الديوان الوطني للإحصائيات: المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر إستقر في 1,8 بالمائة في أفريل 2020

بلغ المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر 1,8 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي، أي نفس النسبة التي سُجلت خلال الشهرين الفارطين (فيفري ومارس 2020)، حسبما علم هذا الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتطور الأسعار عند الاستهلاك بالوتيرة السنوية إلى غاية أفريل 2020 هو المعدل السنوي للتضخم محسوب على أساس 12 شهرا، أي من شهر أفريل 2019 إلى أفريل 2020 مقارنة بنفس الفترة ابتداء من شهر ماي 2018 إلى أفريل 2019.

وعرف التغيُر الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر أفريل 2020 مقارنة بسعر شهر مارس الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة، حسبما أكد الديوان.

وبخصوص التغيُر الشهري وحسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة.

وعرفت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمائة.

وقد سُجل هذا التغير نحو الارتفاع بسبب ارتفاع بعض المواد لاسيما الفواكه (+9,0 بالمائة) والخضر (+4,1 بالمائة) وبدرجة اقل لحم الدجاج (+0,7 بالمائة).

وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن مواد استهلاكية أخرى سجلت انخفاضا لا سيما البطاطا (-14,5 بالمائة) والبيض (-4,96 بالمائة) والأسماك الطازجة (-3,05 بالمائة).

وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة +0,5 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي ومقارنة بشهر مارس 2020 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

ويرجع هذا التغيُر أساسا لارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالخبز والحبوب ب+1,0 بالمائة.

وعرفت أسعار المواد المصنعة نموا معتدلا ب+0,1 بالمائة، في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا.

وبحسب مجموعات المواد والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات "الأثاث وتجهيزات التأثيث "ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة وأسعار مجموعات "التربية والثقافة والترفيه" والمجموعات المتنوعة ارتفاعا بنسبة (+0,2 بالمائة) بالنسبة لكل مجموعة.

وأشار الديوان الوطني للإحصائيات، من جهة أخرى، إلى أن باقي السلع والخدمات تميز بركود.

وخلال الأربعة (4) أشهر الأولى من سنة 2020 عرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,07 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وبالفعل تراجعت أسعار المواد الغذائية ب-0,87 بالمائة.

ويُفسر هذا التراجع عموما بانخفاض بنسبة -1,99 في المواد الفلاحية الطازجة.

وخلال الأربعة (4) أشهر الأولى من السنة الجارية، عرفت العديد من المواد الغذائية انخفاضا.

ويتعلق الأمر خاصة بلحم الدجاج (-21,54 بالمائة) والبطاطا (-4,53 بالمائة) والخضر الطازجة (-3,71 بالمائة).

ومن جهة أخرى سجلت مواد غذائية أخرى ارتفاعا لا سيما البيض (+14,51 بالمائة) والأسماك الطازجة (+7,86 بالمائة) ولحم الابقار (+1,50 بالمائة).

وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية فقد ارتفعت بنسبة 0,21 بالمائة والمواد المصنعة (+4,94 بالمائة) وأخيرا الخدمات ب (+3,40 بالمائة).

في سنة 2019 بلغت نسبة التضخم في الجزائر 2 بالمائة.