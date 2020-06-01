تنصيب مصطفى حميسي على رأس يومية الشعب

تسلم مصطفى حميسي اليوم الاثنين رسميا مهامه الجديدة كمدير عام لليومية الوطنية الناطقة باللغة العربية "الشعب" خلال حفل ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.

و تم تنصيب السيد حميسي خلفا للسيد فنيدس بن بلة الذي كان يتولى منصب مدير عام بالنيابة.

في مداخلته بالمناسبة أكد السيد بلحيمر على ضرورة "استعادة يومية الشعب مكانتها على الساحة الاعلامية كمؤسسة اعلامية ينبغي أن تملك دارا للنشر و منتدى و مركز بحث جيوسياسي و جيواستراتيجي على غرار يومية "الأهرام" المصرية او "لوموند" الفرنسية، مركزا على أهمية عنصر الكفاءة لتحقيق ذلك.

و أعرب السيد حميسي من جهته عن ارتياحه لتعيينه على رأس يومية الشعب مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم الضروري الكفيل بتمكين اليومية من استعادة مكانتها على الساحة الاعلامية في عصر التحولات التي يشهدها العالم عامة و الجزائر بشكل خاص.

و أضاف أن هذه التغيرات تفرض "اصلاحات عميقة" سيما في العلاقات بين وسائل الاعلام و المجتمع و ايجاد "صيغ جديدة تسمح بالمضي قدما مع اعطاء دفع جديد للصحافة الوطنية من أجل المساهمة في تطوير القطاع".