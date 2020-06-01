بلعيد محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد, هذا الاثنين, أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو رئيس كل الجزائريين و"لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

وقال بلعيد محند اوسعيد في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول علاقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحزب جبهة التحرير الوطني، "إن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

وأوضح " أن رئيس الجمهورية جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني, ولم يترشح، كما هو معلوم، باسم هذا الحزب للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019".

كما أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد "سبق له أن استقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يعين في منصب الوزير الأول بعدة سنوات".