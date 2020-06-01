وزارة البريد و المواصلات تطلق دليلا لفائدة الأولياء حول حماية الأطفال من مخاطر الانترنت

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار اليوم الاثنين عن إطلاق قريب لدليل لفائدة الأولياء و المربين حول حماية الأطفال من مخاطر الانترنت.

و أوضح الوزير على هامش حفل إعلان نتائج مسابقة كتابة الرسائل الخاصة بالأطفال و التي نظمت بالجزائر العاصمة قائلا "أن الدليل الذي أعدته الوزارة سيطلق عبر الانترنت و هو موجه للآباء بغية تحسيسهم حول مخاطر استعمال الانترنت من طرف أبنائهم و حتى يتعودوا على اللغة التي يستعملها الأبناء في الشبكة العنكبوتية".

و أضاف بومزار في ذات السياق أن الدليل يسلط الضوء على هشاشة الأطفال و المخاطر التي تحيط بهم في عالم الانترنت إضافة إلى الإطار القانوني الجزائري المنظم لحماية الأطفال عموما و في شبكة الانترنت على وجه الخصوص".

من جهته، أشار المدير العام لمجتمع المعلومات بوزارة البريد و المواصلات، السيد مولود لحام إلى ان هذا الدليل تم إعداده بعد تفكير مطول و استنادا إلى تجارب لأطفال جزائريين، مضيفا انه يصف سلوك الطفل في عالم الانترنت و يوضح الهشاشة و المخاطر التي يتعرض لها مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية.

كما يتطرق الدليل، حسب لحام إلى "اللغة التي يستعملها الأطفال للتواصل فيما بينهم عبر الشبكة و هي غالبا ما تكون كلمات مختصرة تمت الإشارة إليها دون أي تحفظ أو عوائق إيديولوجية يجب على الأولياء معرفتها حتى يبقوا مواكبين لكل جديد في هذا المجال" و هو ما من شانه تعزيز قدرتهم على مواجهة الأخطار التي تحيط بأبنائهم في الانترنت و الوقاية منها.

و أضاف السيد لحام ان الدليل يتضمن أيضا "جملة من الإرشادات و الاقتراحات و السلوكات الواجب انتهاجها من طرف الآباء عند اكتشافهم لخطر محدق بالطفل في الانترنت".

و سيتم نشر الدليل عبر الموقع الالكتروني لوزارة البريد و المواصلات و وزارة التربية الوطنية و هيئات أخرى معنية بالطفولة مثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.