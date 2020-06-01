منظمة الصحة العالمية تحذر من بعض السلوكيات أثناء وضع الكمامة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين من "سلوكيات ضارة أثناء ارتداء الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

و وجهت المنظمة بعدم ارتداء الكمامات الرطبة أو الممزقة أو الفضفاضة، كما حذرت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.

وناشدت المنظمة بعدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها، كما طالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيدا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط.

وشددت المنظمة على أهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

ونوهت المنظمة إلى ضرورة وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملون يوجه للخارج.

وأكدت المنظمة أهمية أن تغطي الكمامة الأنف والفم والذقن بشكل كامل مع عدم ترك فراغات على الأجناب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرر.

وطالبت المنظمة بإزالة الكمامة من خلف الأذنين وإلقائها في القمامة مباشرة دون لمسها للجسم، ثم غسل اليدين بشكل جيد.